Se state leggendo questa lettera significa che non ce l' ho fatta | l' addio di Daniele morto dopo il trapianto-record

Notizia in breve

Daniele Cacciapuoti ha scritto una lettera prima di entrare in sala operatoria, pochi minuti prima del trapianto-record a cui si è sottoposto. La lettera, che avrebbe preferito non fosse mai letta, contiene un addio e la consapevolezza di non avercela fatta. Dopo l’intervento, l’uomo è deceduto. La comunicazione ufficiale conferma il decesso subito dopo il trapianto.