Se state leggendo questa lettera significa che non ce l' ho fatta | l' addio di Daniele morto dopo il trapianto-record
Daniele Cacciapuoti ha scritto una lettera prima di entrare in sala operatoria, pochi minuti prima del trapianto-record a cui si è sottoposto. La lettera, che avrebbe preferito non fosse mai letta, contiene un addio e la consapevolezza di non avercela fatta. Dopo l’intervento, l’uomo è deceduto. La comunicazione ufficiale conferma il decesso subito dopo il trapianto.
Una lettera che Daniele Cacciapuoti aveva scritto pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, con la speranza che nessuno dovesse mai leggerla. Dopo la sua morte, avvenuta nei giorni scorsi in seguito alle complicanze del trapianto effettuato alle Molinette di Torino, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha deciso di pubblicarla, d'intesa con la famiglia, trasformandola in una testimonianza di amore, coraggio e gratitudine. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
«Se state leggendo questa lettera, significa che non ce l'ho fatta»
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