Sabalenka | Quando è morto il mio ex fidanzato ho lottato con un poliziotto non potevo accettarlo
Sabalenka ha raccontato a Vogue un episodio difficile legato alla perdita del suo ex fidanzato, avvenuta in circostanze che l’hanno portata a una reazione intensa. Ha descritto di aver combattuto con un poliziotto nel momento in cui ha appreso della morte, dichiarando di non riuscire ad accettarlo. La giocatrice ha anche condiviso il dolore per la perdita del padre, le parole dure ricevute dai commentatori online e la determinazione che la spinge a continuare a giocare.
Sabalenka si racconta a Vogue: il dolore per i gravi lutti di padre e fidanzato, le frasi shock degli hater e la forza di andare avanti in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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