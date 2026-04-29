Fabio Di Giannantonio ha ottenuto risultati notevoli in questa stagione di MotoGP, attirando l’attenzione sulla sua continuità con il team VR46. La squadra sta lavorando per confermare il contratto, mentre un dirigente ha dichiarato che l’obiettivo principale è trattenerlo, anche se esiste un piano alternativo nel caso in cui non si arrivi a un accordo. La trattativa tra le parti si sta svolgendo in modo riservato.

La stagione di Fabio Di Giannantonio fino a questo momento è stata oltremodo positiva. In occasione dei primi quattro appuntamenti in calendario il pilota ha ottenuto complessivamente tre piazzamenti sul podio, rispettivamente due terzi posti nelle gare lunghe in Brasile e Spagna oltre che una secondo piazza ottenuta sempre nella terra verdeoro per la Sprint Race. Un’ottima continuità quella del centauro che, adesso, sembra aver trovato quella stabilità a lungo cercata lasciandosi alle spalle le prestazioni altalenanti della passata stagione. Tuttavia, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. In questi giorni sta infatti tenendo banco la questione rinnovo con il team di appartenenza, la Pertamina Enduro VR46 Racing.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Di Giannantonio e il rinnovo con la VR46. Salucci: “L’obiettivo è trattenerlo, ma abbiamo il piano b”

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