Una vicina ha notato due uomini sul balcone di un appartamento e ha chiamato immediatamente il 112. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato uno dei due sospetti, mentre l’altro è fuggito. Non sono stati riferiti danni o feriti durante l’intervento. La polizia ha avviato le ricerche per catturare il complice e ha confermato che si trattava di un tentativo di furto in corso.

Grazie alla prontezza di una vicina di casa, che ha notato due topi d’appartamento in azione e ha subito chiamato il 112, la polizia è riuscita a sventare un furto, arrestando uno dei due ladri. L’episodio è avvenuto sabato sera, attorno alle 22.30, in un condominio in via Romolo Gessi, nella zona di via Washington. A quell’ora una condomina del palazzo ha visto due malintenzionati su un balcone al terzo piano, mentre armeggiavano sulla porta-finestra con un cacciavite, nel tentativo di forzarla per accedere all’abitazione. La donna ha chiamato quindi il 112. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato, e i due uomini hanno cercato di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vicina nota i ladri sul balcone. Uno arrestato, il complice in fuga

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