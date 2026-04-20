Vicino mette in fuga i ladri | Ne ho visto uno a volto coperto salire sul balcone così ho urlato
Domenica 19 aprile, poco prima delle 13, nella zona Barco si è verificato un tentato furto in appartamento. Un residente ha notato un uomo con il volto coperto salire sul balcone e ha gridato, mettendo in fuga il presunto ladro. L’allarme è scattato rapidamente, coinvolgendo anche i social network. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.
Tentato furto in appartamento e l’allarme corre veloce. Anche sui social. E’ quanto è accaduto domenica 19 aprile, poco prima delle 13, nella zona Barco. Secondo quanto riportato da un residente che abita accanto al parco della Libertà, infatti, alcuni malviventi avrebbero tentato di entrare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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