Vicino mette in fuga i ladri | Ne ho visto uno a volto coperto salire sul balcone così ho urlato

Domenica 19 aprile, poco prima delle 13, nella zona Barco si è verificato un tentato furto in appartamento. Un residente ha notato un uomo con il volto coperto salire sul balcone e ha gridato, mettendo in fuga il presunto ladro. L’allarme è scattato rapidamente, coinvolgendo anche i social network. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.