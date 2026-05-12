Il Tar vieta la caccia nei terreni privati per motivi etici e morali la Stazione ornitologica | Sentenza esemplare VIDEO

Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso una sentenza che vieta la caccia nei terreni privati sulla base di motivi etici e morali. La Stazione Ornitologica Abruzzese ha commentato la decisione come un esempio da seguire. La pronuncia stabilisce che un proprietario può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno e che la Regione può respingere questa richiesta solo presentando prove concrete.

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