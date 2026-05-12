Il Tar vieta la caccia nei terreni privati per motivi etici e morali la Stazione ornitologica | Sentenza esemplare VIDEO
Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso una sentenza che vieta la caccia nei terreni privati sulla base di motivi etici e morali. La Stazione Ornitologica Abruzzese ha commentato la decisione come un esempio da seguire. La pronuncia stabilisce che un proprietario può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno e che la Regione può respingere questa richiesta solo presentando prove concrete.
Una sentenza “esemplare”, così la Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) definisce quella con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale), “ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la Regione può bocciare la domanda solo dimostrando.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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