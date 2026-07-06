Durante il vertice della NATO, le autorità turche hanno effettuato numerosi arresti, ufficialmente motivati da ragioni di sicurezza. Le persone arrestate sono perlopiù attivisti e membri dell’opposizione politica, senza accuse specifiche pubblicamente dettagliate. Le operazioni di polizia sono avvenute in diverse città e coinvolgono centinaia di individui. Le autorità hanno dichiarato che le misure sono necessarie per mantenere l’ordine durante l’incontro internazionale.

Centinaia di persone sono state arrestate, formalmente per ragioni di sicurezza: sono in gran parte attivisti e membri dell'opposizione a Erdogan Il governo semiautoritario della Turchia sta approfittando dell’incontro tra i leader dei paesi della Nato, che è previsto ad Ankara per il 6 e il 7 luglio, per arrestare centinaia di attivisti e membri dell’opposizione. In vista dell’incontro il governo ha adottato misure di sicurezza eccezionali, in teoria allo scopo di proteggere i partecipanti e impedire incidenti: in realtà però sta sfruttando la situazione per fare arresti su larga scala e portare avanti la repressione contro gli oppositori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Turchia sta usando l’incontro della Nato per aumentare la repressione

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