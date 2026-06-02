Nato | aumentare gli investimenti per la difesa e per sostenere Kiev

Da imolaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli alleati devono incrementare gli investimenti in difesa e rafforzare le capacità di sicurezza. La richiesta arriva in risposta a un contesto internazionale sempre più instabile, con l’obiettivo di sostenere anche le operazioni di assistenza a Kiev. La decisione mira a migliorare la prontezza e la capacità di risposta collettiva delle nazioni, evidenziando la necessità di aumentare risorse dedicate alla difesa per fronteggiare le minacce attuali.

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BRUXELLES – In un contesto internazionale sempre più instabile, gli Alleati devono aumentare gli investimenti nella sicurezza e rafforzare le proprie capacità di difesa. Lo ha affermato la vice segretaria generale della Nato, Radmila Shekerinska, intervenendo alla sessione primaverile dell’assemblea parlamentare della Nato in corso a Vilnius. “In un mondo più pericoloso dobbiamo investire nella nostra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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