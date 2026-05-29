Il presidente turco ha perso consensi tra la popolazione e ha utilizzato i giudici per indebolire l’opposizione politica. Nonostante ciò, gli investitori stranieri continuano a sostenere la sua permanenza al potere. Nell’ultimo anno, ha promosso azioni volte a smantellare il principale partito dell’opposizione, che rappresentava l’unica alternativa reale alle sue politiche.

Recep Tayyip Erdogan, ormai a tutti gli effetti un autocrate, se non un dittatore, ha trascorso l’ultimo anno a smantellare l’unico partito turco in grado di sconfiggerlo alle urne. La settimana scorsa, attraverso una corte d’Appello addomesticata – come ormai tutte – ha raggiunto il suo leader. La magistratura ha infatti destituito Özgür Özel dalla presidenza del Partito popolare repubblicano (Chp). Si tratta del partito di centro sinistra che ha costituito- grazie all’ideatore del partito stesso, ovvero Mustafa Kemal detto Ataturk – la moderna repubblica turca un secolo fa e che ora è il principale soggetto di opposizione ad Erdogan. La motivazione della Corte è stata di natura tecnica: una controversia sulle modalità di elezione di Özel al congresso del partito di 2 anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Erdogan perde consenso e colpisce l’opposizione usando i giudici. Ma gli investitori stranieri lo vogliono in sella

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