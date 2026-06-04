' In Altro Mare' | grande folla per la presentazione della stagione 2026-27 del Teatro Era
Dopo la calorosa risposta del pubblico registrata a Firenze, al Teatro della Pergola a fine maggio, arriva ora quella di Pontedera, che ha visto ieri, mercoledì 3 giugno, oltre 200 persone riempire il cortile interno del Teatro Era per assistere all’appassionante racconto-spettacolo del direttore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Teatro della Pergola: la stagione 2026-2027 è «In alt(r)o mare». I cartelloniPer la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, è stato annunciato il titolo «In alt(r)o mare».
Temi più discussi: Teatro Era: Stefano Massini presenta la nuova stagione 2026/2027 ‘In Alt(r)o Mare’; Teatro della Toscana, 90 titoli per nuova stagione 'In alt(r)o mare'; Massini a Teatro Era per presentare la nuova stagione; In Alt(r)o Mare Stagione 2026/2027.
Teatro della Toscana, 90 titoli per nuova stagione 'In alt(r)o mare'. Da novembre a maggio 600 alzate di sipario. Su palco Massini, Gassmann, Zingaretti, Pelù #ANSA facebook
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Teatro della Pergola: la stagione 2026-2027 è In alt(r)o mare. I cartelloni600 alzate di sipario. 90 titoli: spettacoli, eventi speciali, laboratori, proposte per le scuole, attività pedagogiche. 400 repliche di produzioni e coproduzioni firmate dal Teatro della Toscana in s ... firenzepost.it
Il Teatro della Toscana 'In Alt(r)o Mare': presentata la nuova stagione. I cartelloni di Pergola e RifrediIl Teatro della Toscana alzerà i suoi sipari 600 volte nella stagione 2026/2027. Una stagione In Alt(r)o Mare, è il nome scelto per il cartellone delle tre anime dell'istituzione, Teatro della Pergola ... 055firenze.it