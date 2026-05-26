Stefano Massini presenta la stagione 2026 27 del Teatro della Toscana In altro mare tra impegno civile grandi produzioni e star internazionali
Un teatro come bussola per orientarsi nella complessità del presente, un approdo per un’umanità in costante ricerca di risposte. È questa la visione che attraversa "In alt(r)o mare", la stagione 20262027 del Teatro della Toscana presentata dal direttore artisticamente da Stefano Massini. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Obiettivo rischiare, Massini presenta la nuova stagione del Teatro della Toscana
Notizie e thread social correlati
La storia della Piaggio diventa uno spettacolo: Stefano Massini in scena al teatro EraAl Teatro Era di Pontedera si terrà sabato 16 maggio uno spettacolo che ripercorre la storia della Piaggio, partendo dagli operai della fabbrica...
Stefano Massini: “La drammaturgia europea rinascerà in Toscana”Un autore teatrale ha dichiarato che la drammaturgia europea tornerà a svilupparsi in Toscana.
Temi più discussi: Ben Gvir l’orrorista: il nuovo racconto di Stefano Massini; Stefano Massini: Sul Corriere ho letto la radiografia del terremoto politico degli anni Novanta e la guerra di mafia; Stefano Massini con il suo La ricerca della felicità chiude questa stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica; Le bestemmie di Ben Gvir: Massini racconta il ministro che gioca con l'orrore.
L’arte narrativa di Stefano Massini ha messo in scena i simboli all’Anfiteatro del Vittoriale. La creazione dell’immaginario e il senso delle cose attraverso riferimenti, allusività e potenza del linguaggio. Il Festival della Bellezza va in scena da maggio a ottobre in facebook
Le bestemmie di Ben Gvir: a Piazzapulita Stefano Massini smonta il ministro estremista che gioca con l'orrore. L'umiliazione degli attivisti della Flotilla rievoca i metodi e i fantasmi della Shoah. Un comportamento disumano che tradisce le stesse sacre scrittur x.com
STEFANO MASSINI - LA RICERCA DELLA FELICITÀChe cos’è, in fondo, la felicità? Che cosa cerchiamo davvero, quando diciamo di voler essere felici? La felicità è l’obiettivo di ogni essere umano, ma è difficilissimo definirla. In un viaggio emozio ... mentelocale.it
Stefano Massini a Santa Sofia: il gran finale del Teatro Mentore gioca con il cuore e con le paroleL'appuntamento di martedì 19 maggio con il più popolare raccontastorie del momento e il suo viaggio nei sentimenti umani ... forli24ore.it