Stefano Massini presenta la stagione 2026 27 del Teatro della Toscana In altro mare tra impegno civile grandi produzioni e star internazionali

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un teatro come bussola per orientarsi nella complessità del presente, un approdo per un’umanità in costante ricerca di risposte. È questa la visione che attraversa "In alt(r)o mare", la stagione 20262027 del Teatro della Toscana presentata dal direttore artisticamente da Stefano Massini. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Obiettivo rischiare, Massini presenta la nuova stagione del Teatro della Toscana

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