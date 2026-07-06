A Dallas, la Spagna ha vinto 1-0 contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. La partita si è conclusa con un gol decisivo, permettendo alla squadra di proseguire il cammino nel torneo. Nei quarti di finale, affronterà una tra Stati Uniti e Belgio, che si sfidano nella partita successiva. La sfida tra le due nazionali si è giocata nella notte precedente.

Lunedì sera a Dallas la Spagna ha battuto 1-0 il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, qualificandosi per i quarti, dove affronterà una tra Stati Uniti e Belgio (giocano nella notte). È stata una partita equilibrata e non particolarmente spettacolare, decisa al 91° minuto da un gol del centrocampista Mikel Merino su assist di Ferran Torres, che erano entrambi entrati da poco. L’eliminazione per il Portogallo significa anche che questa è stata l’ultima partita giocata ai Mondiali da Cristiano Ronaldo, vent’anni dopo la prima: a quelli del 2030 avrà 45 anni, e ha già detto che non li giocherà. In questa edizione ha... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché la SPAGNA non ha mai conquistato il PORTOGALLO

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