La sinistra sogna una destra illegale Serve una area della libertà

Da lunedì scorso, il governo ha avviato procedure per sciogliere un partito di estrema destra, accusato di aver promosso attività illegali. Il ministro dell’interno ha annunciato l’adozione di misure restrittive contro gruppi considerati pericolosi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. La decisione segue settimane di tensioni e scontri tra forze dell’ordine e manifestanti appartenenti a movimenti di estrema destra. Le autorità hanno inoltre rafforzato i controlli nelle aree di maggiore afflusso.

Da quando lunedì scorso Giorgia Meloni, ospite di Nicola Porro (lui censura noi e Il Tempo, ma noi, che siamo liberali sia nella predica che nella pratica, non siamo così infantili da censurare lui), ha evocato la possibilità che nel 2029 il centrodestra esprima una candidatura alla Presidenza della Repubblica, a sinistra sono letteralmente impazziti. Ieri su Repubblica, con sprezzo del ridicolo, un uomo altre volte spiritoso come Pierluigi Bersani è arrivato a sostenere che un candidato Presidente debba avere un «rapporto intimo» con la Costituzione. Non è uno scherzo, l'ha detto davvero. Ma, gaffes e fissazioni a parte, è come se il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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