Una Destra terminale e una Sinistra che rinasce? Mi permetto di dissentire da Sanchez

Nel dibattito politico attuale si confrontano posizioni diverse sulla situazione delle forze di destra e sinistra nel paese. Alcuni osservano una fase di declino per la Destra e una possibile rinascita della Sinistra, mentre altri, come Sanchez, manifestano opinioni diverse. La discussione riguarda i recenti sviluppi e le analisi di vari esponenti politici, senza tuttavia fornire giudizi o interpretazioni personali.

Con tutto il rispetto dovuto a Pedro Sanchez – uno dei rari politici meritevole di considerazione, se non altro per il suo coraggio di sfidare Trump e il luogo comune – la sua affermazione al meeting della sinistra-sinistra a Barcellona che la Destra mondiale sarebbe entrata in una fase terminale, cui farebbe seguito una rinascita a Sinistra, risulta mera retorica comiziale; e pure di grana grossa. Questo perché basata su analisi delle dinamiche politiche del tutto irreali, nella misura in cui propone una segnaletica del campo politico che da tempo ha perso capacità orientative. Ossia la sua divisione in due schieramenti contrapposti – la destra e la sinistra – che competono per la risorsa consenso democratico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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