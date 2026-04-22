Assemblea provinciale di Italia Viva Gabrieli | Destra sovranista e sinistra astratta serve una proposta riformista seria

Martedì sera si è svolta, presso l’auditorium Gramsci di via Furietti, un’assemblea provinciale di Italia Viva. Tra i presenti, il coordinatore provinciale ha parlato di come la destra sovranista e la sinistra astratta rappresentino due ambiti politici distinti, sottolineando la necessità di proporre una riforma seria e concreta. L’incontro ha coinvolto diversi membri del partito e ha trattato temi legati alla politica locale e alle sfide future.

Bergamo. Si è svolta martedì sera, 21 aprile, all’auditorium Gramsci di via Furietti l’assemblea provinciale di Italia Viva. Una ventina gli interventi, con l’appuntamento che ha rappresentato non solo un momento di confronto sull’ordine del giorno, ma soprattutto un’occasione politica per riflettere sul ruolo che il partito può avere nei prossimi mesi. Ad aprire i lavori il presidente provinciale Gianmarco Gabrieli, che nella sua relazione ha ribadito la necessità di costruire un’alternativa credibile alla destra partendo da una proposta politica solida e riconoscibile: “Non basta aspettare l’usura della destra per costruire un’alternativa credibile.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Riunione primarie del Pd, Casa Riformista-Italia Viva: "Dovrà ricercare una sintesi politica"La presa di posizione del partito che continua a ritenere prioritaria la costruzione di una candidatura unitaria. Casa Riformista, il 20 febbraio il secondo appuntamento con l’assemblea provincialeProsegue il percorso di confronto e costruzione politica promosso da Casa Riformista, che presenta il secondo appuntamento sul territorio con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casa Riformista – Italia Viva: Trasformismo e caos politico a Crotone; Forza Italia, Tajani riunisce la segreteria: congressi regionali entro l'estate, ma tiene banco il caso Sicilia; Oggi all'Hotel Principe l'incontro promosso da Italia Viva sullo scenario politico internazionale; Casa Riformista: A Crotone politica senza visione. Sicurezza, Borghi (Italia Viva) Il Governo non lasci soli i sindaci, serve un’azione decisaSi è svolto il 16 aprile presso la chiesetta della cooperativa Il Germoglio in via Bubba a Piacenza, l’incontro promosso da Italia Viva - Casa Riformista ... piacenzasera.it Italia Viva, Ugo Ledonne coordinatore di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto UffugoIl commissario regionale Filomena Greco ha annunciato anche che Franco Parise entrerà nella cabina di regia regionale del partito ... cosenzachannel.it Il generale e il leader di Italia viva al podcast di Fedez. Il rottamatore: «Ci farà vincere». - facebook.com facebook Dal decreto sicurezza, alle primarie del centro-sinistra, passando per lo stretto di Hormuz. Intervista del #Tg3 al leader di Italia Viva Matteo Renzi. La versione integrale in onda questa sera a Linea Notte x.com