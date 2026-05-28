Le forze della Nato hanno dichiarato che la resilienza è diventata la principale deterrenza contro le minacce ibride. Queste minacce, che combinano azioni militari, cyber attacchi e campagne di disinformazione, non sono più solo un'ipotesi scritta nei documenti ufficiali. Sono ormai pratiche concrete che richiedono risposte immediate e coordinate. La Nato si sta concentrando su strategie per rafforzare le capacità di resistenza degli Stati membri di fronte a queste sfide multiple.

Le minacce ibride non sono più un concetto teorico confinato ai documenti strategici della Nato. Sono ormai parte integrante del panorama della sicurezza euroatlantica: cyberattacchi, sabotaggi, campagne di disinformazione, interferenze politiche, pressioni economiche e operazioni sotto la soglia del conflitto armato stanno ridefinendo il concetto stesso di deterrenza. È il messaggio emerso con chiarezza dall’intervento di Marco Criscuolo, director for strategy and policy for cyber presso il quartier generale Nato di Bruxelles, durante la conferenza “Balkans and Black Sea Perspectives 2026”. La conferenza internazionale si è svolta martedì... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per la Nato la resilienza è la nuova deterrenza contro le minacce ibride

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