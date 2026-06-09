Malen ha giocato il 91% dei minuti | la Roma non può ricominciare così e Gasperini lo sa

Da sololaroma.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donyell Malen ha disputato tutte le 18 partite di campionato finora, giocando il 91% dei minuti complessivi. Ha iniziato da titolare in ogni incontro, con sette partite giocate per intero. Le sostituzioni sono avvenute in media dopo il 65° minuto. La sua presenza costante evidenzia un ruolo chiave nella rosa, mentre la squadra si prepara a riprendere la stagione.

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I numeri raccontano tutto. Donyell Malen ha giocato 18 partite su 18 da titolare, il 91% dei minuti disponibili, con sette gare complete e sostituzioni mai arrivate prima del 65?. Un tour de force imposto dalle circostanze – infortuni degli altri e alternative poco considerate – che la Roma non può permettersi di replicare nella prossima stagione. Come scrive Il Tempo, tra le missioni estive di Gian Piero Gasperini c’è quella di curare la solitudine dell’olandese: la Champions League cambia i piani, aumenta le difficoltà e impone una rosa più profonda in attacco se si vuole provare a portare Malen oltre quota 30 gol mantenendo la media realizzativa dei suoi primi mesi in giallorosso. Greenwood il sogno, Pellegrini e Dybala la qualità da blindare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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