Malen ha giocato il 91% dei minuti | la Roma non può ricominciare così e Gasperini lo sa

Donyell Malen ha disputato tutte le 18 partite di campionato finora, giocando il 91% dei minuti complessivi. Ha iniziato da titolare in ogni incontro, con sette partite giocate per intero. Le sostituzioni sono avvenute in media dopo il 65° minuto. La sua presenza costante evidenzia un ruolo chiave nella rosa, mentre la squadra si prepara a riprendere la stagione.

I numeri raccontano tutto. Donyell Malen ha giocato 18 partite su 18 da titolare, il 91% dei minuti disponibili, con sette gare complete e sostituzioni mai arrivate prima del 65?. Un tour de force imposto dalle circostanze – infortuni degli altri e alternative poco considerate – che la Roma non può permettersi di replicare nella prossima stagione. Come scrive Il Tempo, tra le missioni estive di Gian Piero Gasperini c’è quella di curare la solitudine dell’olandese: la Champions League cambia i piani, aumenta le difficoltà e impone una rosa più profonda in attacco se si vuole provare a portare Malen oltre quota 30 gol mantenendo la media realizzativa dei suoi primi mesi in giallorosso. Greenwood il sogno, Pellegrini e Dybala la qualità da blindare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché Malen fa giocare meglio la Roma

Notizie e thread social correlati

Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeoA quattro giornate dalla fine del campionato, la Roma si avvicina allo sprint europeo con il ritorno in attacco di Dybala e Soulé, entrambi...

Verona-Roma, novanta minuti per la Champions: Gasperini si affida a Dybala e Malen nella notte della veritàNella partita tra Verona e Roma, valida per la qualificazione alla Champions League, l’allenatore della squadra ospite ha deciso di affidarsi a...

Temi più discussi: Malen Numero Gol: l'olandese pronto per far gol anche ai Mondiali; Malen: Con la Roma da inizio stagione avrei potuto lottare per il titolo di capocannoniere. Totti era speciale; Olanda-Algeria 0-1: gli uomini di Koeman sorpresi dal gol decisivo nel finale di Hadj Moussa; 73 gol e 62 assist in tre anni e mezzo: Malen chiama Brandt alla Roma che sogna il colpo a zero.

Dybala ha servito 3 assist a Malen: in Serie A, nessun attaccante ha effettuato più passaggi decisivi a un compagno di reparto. Hanno giocato insieme solo 413 minuti contro Torino (76?), Milan (69?), Fiorentina (11?), Parma (90?), Lazio (83?) ed Hellas V x.com

[Romano] Ignazio Abate ha accettato di diventare il nuovo allenatore del Torino fino a giugno 2028 reddit

14 gol in meno di un girone giocato: Malen stacca Lautaro, Hojlund e ThuramIl centravanti olandese ha segnato solo 3 reti dal dischetto. Quattro firme nelle ultime cinque per il rush Champions conclusivo ... ilromanista.eu

Emery su Malen: A Roma ha trovato il posto giusto, lo riscatteranno sicuramenteMalen è un grandissimo calciatore, davvero un ottimo attaccante. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno ma io già pensavo che dovesse giocare di più come attaccante. Il tecnico ... corrieredellosport.it