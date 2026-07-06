Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Varese in relazione a una rissa avvenuta nella notte del 28 giugno a Besano. Durante l’alterco, è stato sferrato un colpo d’ascia alla testa di una delle persone coinvolte. Sono stati contestati, oltre alla rissa, anche il tentato omicidio e altri reati. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

BESANO (Varese) Quattro arresti per la violenta rissa, contestato anche il tentato omicidio. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Varese nell’ambito dell’inchiesta sulla violenta rissa avvenuta nella notte del 28 giugno a Besano, nell’Alto Varesotto. Le misure cautelari in carcere sono state disposte dal Gip del Tribunale di Varese su richiesta della Procura. In manette sono finiti due cittadini italiani e due cittadini tunisini, indagati a vario titolo per tentato omicidio, rissa aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. Ai due italiani viene inoltre contestata l’aggravante della finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rissa per vendetta. Colpo d’ascia in testa: scattano quattro arresti

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