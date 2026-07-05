Il 28 giugno a Besano è scoppiata una rissa violenta durante la quale è stata impiegata un'ascia. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tra le accuse contestate, anche l'aggravante di natura razziale. Le indagini sono state concluse con l'arresto degli individui coinvolti.

Varese, 5 luglio 2026 – Svolta nelle indagini legate alla violenta rissa scoppiata a Besano, nel Varesotto, lo scorso 28 giugno. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Varese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale. Gli indagati, due cittadini italiani e due tunisini, sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, rissa aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. Il Gip ha inoltre contestato ai due italiani l'aggravante della finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa. La dinamica della prima rissa. L'inchiesta, coordinata dalla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa con un’ascia a Besano: quattro persone arrestate, contestata anche l’aggravante razziale

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