Cantieri in zona Montefiore | riapre il senso unico in via Assano per l' ultima fase dei lavori

Da cesenatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In zona Montefiore, via Assano ha riaperto al traffico in senso unico dalla rotonda Merzagora a via Manlio Dazzi. La riapertura riguarda la fase finale dei lavori per il potenziamento della rete di acquedotto, necessari a migliorare l’approvvigionamento idrico. Questa misura temporanea serve a ridurre i disagi mentre si conclude la terza e ultima fase dei lavori, ancora in corso.

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Al via la parziale apertura al traffico in senso unico in via Assano, dalla rotonda Merzagora a via Manlio Dazzi, al fine di limitare i disagi in attesa di completare la terza e ultima fase dei lavori per il potenziamento della rete di acquedotto per garantire un’adeguata fornitura idrica al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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