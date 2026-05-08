Cantieri in zona Montefiore | riapre il senso unico in via Assano per l' ultima fase dei lavori
In zona Montefiore, via Assano ha riaperto al traffico in senso unico dalla rotonda Merzagora a via Manlio Dazzi. La riapertura riguarda la fase finale dei lavori per il potenziamento della rete di acquedotto, necessari a migliorare l’approvvigionamento idrico. Questa misura temporanea serve a ridurre i disagi mentre si conclude la terza e ultima fase dei lavori, ancora in corso.
Al via la parziale apertura al traffico in senso unico in via Assano, dalla rotonda Merzagora a via Manlio Dazzi, al fine di limitare i disagi in attesa di completare la terza e ultima fase dei lavori per il potenziamento della rete di acquedotto per garantire un’adeguata fornitura idrica al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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