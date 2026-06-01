Il Comune di Giugliano in Campania ha istituito un senso unico sulla strada dei lidi di Varcaturo in vista del 2 giugno. La misura mira a gestire l’aumento di presenze sul litorale e riguarda il traffico proveniente dalla costa domizia. La disposizione è valida per tutto il giorno e si aggiunge a un piano straordinario adottato per regolare il flusso di veicoli durante l’afflusso di visitatori.

Con l'ordinanza dirigenziale n. 215 del 30 maggio 2026, firmata dal dirigente della Polizia Municipale Luigi De Simone, è stata istituita una modifica temporanea della circolazione in via Foce Vecchia a Varcaturo, arteria di collegamento tra il territorio di Castel Volturno e la via Domitiana che conduce agli stabilimenti balneari. Il provvedimento prevede l'istituzione del senso unico di marcia dalle ore 15 alle ore 21 di martedì 2 giugno, nel tratto compreso tra il civico 12 di via Foce Vecchia e l'intersezione con la via Domitiana. La decisione è stata adottata per favorire il deflusso dei veicoli provenienti dagli stabilimenti balneari del litorale di Castel Volturno e scongiurare situazioni di congestione stradale in concomitanza con l'uscita dei bagnanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Varcaturo, piano anti-traffico: istituito senso unico nella strada dei lidi

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