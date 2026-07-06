Sono terminate ieri mattina le visite mediche preventive sui cavalli iscritti alla Giostra della Rivincita, che si terrà il 13 settembre. Le visite si sono svolte nell’area box del Campo de li Giochi, sotto l’occhio attento del personale veterinario. L’obiettivo era verificare lo stato di salute degli animali e prevenire rischi legati alle alte temperature previste in quei giorni.

Si sono concluse ieri mattina, nell’area box del Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti, le visite mediche preventive sui cavalli iscritti alla Giostra della Rivincita, in programma il 13 settembre. A causa delle temperature particolarmente elevate registrate in questi giorni, l’ Ente Giostra ha scelto di dilazionare le sessioni di controllo su due giornate. Questa decisione ha permesso di evitare ai cavalli i picchi di calore più intensi, garantendo lo svolgimento delle visite in un clima di massima serenità e sicurezza per gli animali e per i loro accompagnatori. Le operazioni si sono svolte in maniera fluida e senza intoppi, grazie alla perfetta macchina organizzativa coordinata dalla Commissione Tecnica dell’Ente, presieduta da Lucio Cacace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Quintana protegge i cavalli. Concluse le visite mediche: "Evitare i picchi di calore"

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