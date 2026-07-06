La Promessa anticipazioni spagnole | Curro è il nuovo conte de Linaja

La rivincita di Curro nelle prossime puntate de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela spagnola, presto in onda su Rete 4, assisteremo al trionfo del giovane sul capitano De La Mata: il ragazzo tornerà alla tenuta come conte de Linaja. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame spagnole La Promessa: la tormentata storia di Curro e Angela scuote Alonso. La storia d’amore tra Curro e Angela non è certo facile. I due sono costretti a fare i conti con i mille ostacoli messi in atto da Lorenzo, che non fa mistero di voler condurre la figlia di Leocadia all’altare. Il valletto e la compagna sono così costretti a lasciare La Promessa, visto che neppure Alonso – padre biologico del ragazzo – sembra comprendere il loro disagio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa - Anticipazioni 28 e 29 Maggio 2026 - CRISTOBAL NUOVO MAGGIORDOMO DE LA PROMESSA

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