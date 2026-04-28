La Promessa anticipazioni spagnole | il ritratto della discordia

Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, il personaggio di Curro compirà una scelta considerata molto rischiosa. La narrazione si concentrerà su questa mossa, che si preannuncia come un momento di grande tensione nella trama. I dettagli di questa decisione non sono stati ancora rivelati, ma si prevede che avrà un impatto significativo sugli sviluppi successivi della storia.

Sarà una mossa decisamente azzardata e rischiosa quella che farà Curro nel corso delle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Il valletto infatti, deciderà di fare una sconvolgente rivelazione al capitano Lorenzo De La Mata, e le conseguenze del suo gesto potrebbero finire per rivelarsi davvero disastrose. Tutto avrà inizio da un quadro che raffigura Cruz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: il mistero del quadro. La storyline prende il via nel momento in cui Alonso riceve un ritratto di Cruz. La marchesa – poco prima del suo arresto con l’accusa di avere ucciso Jana – lo aveva commissionato a un pittore e l’artista, una volta completato il lavoro, fa recapitare il dipinto a casa dei De Lujan.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Ritorno Di Margarita!

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