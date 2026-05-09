La Promessa anticipazioni spagnole | Cristobal è il nuovo maggiordomo e l’amante segreto di Leocadia

Da superguidatv.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, trasmesse su Rete 4, si scoprirà che Cristobal Ballesteros sarà il nuovo maggiordomo. Leocadia cercherà di farlo assumere, e tra i personaggi si prevedono vari colpi di scena. La trama si concentrerà anche sulla relazione tra Cristobal e Leocadia, che si rivelerà essere un’amante segreta. La narrazione promette sviluppi sorprendenti e cambi di scenario.

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Ci saranno una serie di colpi di scena nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Leocadia prodigarsi per fare assumere Cristobal Ballesteros come nuovo maggiordomo. L’insistenza della dark lady avrà un secondo fine: Cristobal sarà infatti il suo amante segreto, e con questa mossa Leocadia vorrà assicurarsi di averlo più vicino. Trame spagnole La Promessa: Cristobal prende il posto di Romulo. Dopo la partenza di Romulo, il posto vacante sembrerà destinato a Ricardo Pellicer, che fino a quel momento sarà stato il vice di Baeza. L’uomo avrà infatti maturato la giusta dose di esperienza per ricoprire quel ruolo, ma tutto questo non basterà.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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