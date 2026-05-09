Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, trasmesse su Rete 4, si scoprirà che Cristobal Ballesteros sarà il nuovo maggiordomo. Leocadia cercherà di farlo assumere, e tra i personaggi si prevedono vari colpi di scena. La trama si concentrerà anche sulla relazione tra Cristobal e Leocadia, che si rivelerà essere un’amante segreta. La narrazione promette sviluppi sorprendenti e cambi di scenario.

Ci saranno una serie di colpi di scena nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Leocadia prodigarsi per fare assumere Cristobal Ballesteros come nuovo maggiordomo. L’insistenza della dark lady avrà un secondo fine: Cristobal sarà infatti il suo amante segreto, e con questa mossa Leocadia vorrà assicurarsi di averlo più vicino. Trame spagnole La Promessa: Cristobal prende il posto di Romulo. Dopo la partenza di Romulo, il posto vacante sembrerà destinato a Ricardo Pellicer, che fino a quel momento sarà stato il vice di Baeza. L’uomo avrà infatti maturato la giusta dose di esperienza per ricoprire quel ruolo, ma tutto questo non basterà.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Cristobal è il nuovo maggiordomo (e l’amante segreto di Leocadia)

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Ritorno Di Margarita!

Notizie correlate

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel scopre l’inganno di LeocadiaSarà una mossa decisamente azzardata quella che farà Leocadia de Figueroa nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa.

La Promessa, anticipazioni spagnole: il ritorno di Margarita fa vacillare i piani di Leocadia e LorenzoCome sanno bene i fans della telenovela spagnola La Promessa può accadere che personaggi che si sono assentati a lungo ritornino, e che la loro...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel scopre l’inganno di Leocadia; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva Ciro, il nipote di Don Alonso e saranno guai per i Lujàn!; La Promessa, anticipazioni spagnole: Pia scopre che Leocadia ha ucciso Jana; La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel scopre l’inganno di Leocadia.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Cristobal è il nuovo maggiordomo (e l’amante segreto di Leocadia)Il posto di maggiordomo, lasciato libero da Romulo, sarà occupato da Cristobal Ballesteros: colpi di scena nelle prossime puntate La Promessa. superguidatv.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel scopre l’inganno di LeocadiaLeocadia tenta di ingannare Manuel per impossessarsi della società, ma lui scopre l'inganno: news La Promessa, trame puntate future. superguidatv.it

ROMELU LUKAKU DIVENTA UNA PROMESSA ELETTORALE Questo quanto emerge dalla Turchia e riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’ Secondo il quotidiano, ‘Big Rom’ è diventato il biglietto da visita di un magnate turco candidato alle elezion x.com

Dopo - Promessa (Quando Te Ne Vai) reddit