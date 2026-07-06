Una docente di lettere di 46 anni ha dichiarato di emozionarsi nel vedere gli studenti davanti alla commissione d’esame di maturità. Ha commentato inoltre che la scuola è indietro rispetto alle esigenze attuali. La docente ha partecipato come presidente di commissione in diverse sessioni di esame, osservando l’andamento delle prove e le reazioni degli studenti. Le sue parole sono state raccolte in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle dichiarazioni.

Docente di lettere, Claudia Lucrezio, 46 anni, ha visto tanti studenti comparire davanti a una commissione per sostenere gli esami di maturità. Per dieci anni, infatti, è stata commissario d’esame, mentre quest’anno pur non essendo direttamente coinvolta è andata a vedere come si comportavano i suoi studenti dell’Itis Cardano di Pavia e anche quelli dell’Ite Calvino di Rozzano che ha lasciato l’anno scorso al quarto anno. I maturandi come hanno accolto la riforma? "Direi bene. In apertura del colloquio il ragazzo è chiamato a presentarsi e a parlare del proprio percorso scolastico, non sempre in discesa. Pensavo che la presentazione potesse incutere qualche timore, invece mette a proprio agio i ragazzi davanti alla commissione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilgiorno.it - La prof che fa da ’zia’: "Mi emoziono a vederli. La scuola? È indietro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anche senza di te | Il triangolo amoroso tra scuola, amici e baci | Film Intero 4K

Notizie e thread social correlati

Il prof che ti ha cambiato la vita: “Quello che mi fece raccogliere la carta da terra”, “Quella rigorosa, ma sempre presente”Un racconto collettivo racconta il ruolo degli insegnanti nella crescita personale, con testimonianze di studenti e ex studenti.

Leggi anche: Sofia Barillà stroncata da un'ischemia cardiaca, la zia: "Al telefono mi ha detto che non stava bene"

Argomenti più discussi: La prof che fa da ’zia’: Mi emoziono a vederli. La scuola? È indietro; Docenti arrabbiati o felici? La ricerca che smonta tutto quel che credevamo sulla didattica: le emozioni pesano più dei programmi scolastici, ecco perché; Le emozioni nel ricordo del prof. Giannetto Luisi: Un dono a disposizione di tutti, che resta per la vita intera; Le emozioni dei docenti influenzano i voti in matematica: l'indagine su 17.500 studenti. Così la rabbia in cattedra penalizza l'apprendimento.

La prof che fa da ’zia’: Mi emoziono a vederli. La scuola? È indietroDocente di lettere, Claudia Lucrezio, 46 anni, ha visto tanti studenti comparire davanti a una commissione per sostenere gli esami di maturità. Per dieci anni, infatti, è stata commissario d’esame, me ... ilgiorno.it