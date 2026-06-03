Sofia Barillà stroncata da un' ischemia cardiaca la zia | Al telefono mi ha detto che non stava bene

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sofia Barillà è morta a 20 anni a causa di un'ischemia cardiaca. La zia ha riferito che al telefono aveva detto di non sentirsi bene. La morte è avvenuta in modo improvviso e repentino. I familiari sono sotto choc e piangono la perdita improvvisa di una giovane. Nessuna altra informazione sulla dinamica o eventuali interventi medici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Morte istantanea. Sofia se ne sarebbe andata così. Non è certo un sollievo per i familiari che oggi piangono la sua scomparsa, devastati dalla sofferenza per aver perso all'improvviso una figlia, una nipote, una sorella di appena 20 anni. Nulla può attenuare il dolore, è però concreta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sofia Barillà, l’autopsia rivela la verità: fu un’ischemia cardiaca

Autopsia su Sofia Barillà: morta per ischemia cardiaca, la salma rientrerà in Italia tra giovedì e venerdìL’autopsia sulla studentessa palermitana di 20 anni deceduta a Lisbona ha stabilito che la causa del decesso è stata un’ischemia cardiaca, che si è...

Si parla di: Sofia Barillà: la ragazza di 20 anni trovata morta in casa mentre era in Erasmus in Portogallo. L'ultima telefonata con la zia.

sofia barillà sofia barillà stroncata daSofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, l’autopsia conferma il malore: Deceduta per ischemia cardiacaSofia Barillà è morta per un'ischemia cardiaca: sono questi i risultati dell'autopsia svolta sul corpo della 20enne palermitana deceduta nel bagno della ... fanpage.it

sofia barillà sofia barillà stroncata daSofia Barillà morta a 20 anni in Portogallo, la verità dall'autopsia: Un'ischemia cardiaca mentre era al telefonoUna tragedia immane, un dolore troppo grande da accettare. Sofia Barillà, studentessa palermitana di appena vent'anni, è ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web