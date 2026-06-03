Sofia Barillà stroncata da un' ischemia cardiaca la zia | Al telefono mi ha detto che non stava bene
Sofia Barillà è morta a 20 anni a causa di un'ischemia cardiaca. La zia ha riferito che al telefono aveva detto di non sentirsi bene. La morte è avvenuta in modo improvviso e repentino. I familiari sono sotto choc e piangono la perdita improvvisa di una giovane. Nessuna altra informazione sulla dinamica o eventuali interventi medici.
Morte istantanea. Sofia se ne sarebbe andata così. Non è certo un sollievo per i familiari che oggi piangono la sua scomparsa, devastati dalla sofferenza per aver perso all'improvviso una figlia, una nipote, una sorella di appena 20 anni. Nulla può attenuare il dolore, è però concreta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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