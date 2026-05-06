Il prof che ti ha cambiato la vita | Quello che mi fece raccogliere la carta da terra Quella rigorosa ma sempre presente

Un racconto collettivo racconta il ruolo degli insegnanti nella crescita personale, con testimonianze di studenti e ex studenti. Si parla di un professore che ha avuto un impatto duraturo, ricordato per aver insegnato a raccogliere la carta da terra e per essere stato sempre presente, anche con metodi rigidi. Le testimonianze riflettono il valore di figure educative che hanno lasciato un segno nella vita di chi ha incrociato il loro cammino.

Un racconto corale, fatto di memorie e riconoscenza, mette al centro il ruolo degli insegnanti nella formazione delle persone. È il filo conduttore del video diffuso da Uil Scuola, che raccoglie testimonianze dirette sul docente “che ha cambiato la vita”, restituendo uno spaccato del rapporto tra scuola e crescita individuale. Dalle voci emerge un elemento ricorrente: l’impatto dell’insegnamento non si limita alle competenze disciplinari, ma riguarda soprattutto la dimensione umana. C’è chi ricorda un docente che “mi ha detto che creare vuol dire essere autentici”, trasformando quell’indicazione in un riferimento personale duraturo. Un altro intervento sottolinea l’importanza di “non fermarsi ai preconcetti” e di imparare a leggere la realtà – e le persone – oltre le apparenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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