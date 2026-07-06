La piccola Isabel Totti a soli 10 anni al concerto di Ultimo tra 250mila persone | la dedica dolcissima della sorella Chanel

Sabato 4 luglio 2026, a Roma, al concerto di Ultimo, circa 250mila persone hanno assistito all’evento, superando il record di Modena Park. Tra il pubblico c’era anche una bambina di 10 anni, Isabel Totti, che ha ricevuto una dedica speciale dalla sorella più grande, Chanel. La manifestazione si è svolta allo stadio di Tor Vergata, attirando un pubblico numeroso e festoso.

Sabato 4 luglio 2026, Roma. Tor Vergata si è trasformata nell’epicentro della musica italiana: 250mila persone, un mare umano che ha fatto la storia superando perfino il leggendario Modena Park di Vasco Rossi del 2017. Ultimo ha firmato un record destinato a restare negli annali, con uno spettacolo dal vivo dal valore stimato di 90mila euro. Ma tra quella marea di volti, luci e voci che cantavano all’unisono, c’erano anche due sorelle che hanno regalato ai social uno degli spaccati più teneri della serata. Chanel Totti, diciannovenne ormai abituata ai riflettori dopo la vittoria a Pechino Express al fianco di Filippo Laurino, ha scelto di vivere quella notte magica in compagnia della sorellina Isabel, la più piccola di casa Totti-Blasi, che ha appena dieci anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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