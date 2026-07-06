Lo scorso sabato, alcune celebrità italiane hanno partecipato al matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, mentre altre sono rimaste a Roma, assistendo al concerto di Ultimo nel pratone di Tor Vergata. Tra i presenti, Chanel Totti ha dedicato un messaggio alla sorella Isabel durante il concerto. La serata ha visto quindi una divisione tra eventi privati e pubblici, con numerosi vip coinvolti in entrambe le occasioni.

Lo scorso sabato i vip italiani si sono divisi tra chi ha partecipato al matrimonio di Aurora Ramazzotti, in Sicilia in provincia di Siracusa, e chi è rimasto a Roma trovando uno spazio nel pratone di Tor Vergata per il concerto di Ultimo. Bastava vagare tra storie, post e reel per scoprire le diverse destinazioni. Tra chi è rimasto a Roma e ha cantato sotto il palco con le canzoni di Ultimo, c'erano anche le figlie di Totti Isabel e Chanel. La vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express, abituata alle prove più estreme, ha sfidato il caldo e la folla portando la sorellina tra i 250mila fan di Ultimo. Chanel Totti su Instagram ha pubblicato un video mentre cantano insieme a squarciagola, accompagnandolo con la dedica alla sorella: "Vita mia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti, la dedica alla sorella Isabel al concerto di Ultimo

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