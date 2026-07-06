La Marching Band di Triuggio ha partecipato alla parata per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza americana a Philadelphia. La band, proveniente dalla Brianza, si è esibita il 4 luglio durante l’evento, dopo aver passato un anno a preparare il repertorio dedicato alla celebrazione. La partecipazione ha coinvolto la rappresentanza italiana nell’ambito delle festività statunitensi.

Era partita dalla Brianza per rappresentare l’Italia alla parata per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza Americana: la Triuggio Marching Show Band da un anno preparava il repertorio da proporre il 4 luglio in occasione della grande celebrazione. Il caldo torrido ha infranto il sogno della parata, ma non il sogno americano dell’unica Marching Show Band invitata alla grande festa Usa.«L’invito a partecipare alla grande parata era arrivato un anno fa – racconta Graziella Corbo, presidente della Marching Show Band -. Era un’occasione unica, non potevamo non accettare. Abbiamo iniziato a preparare il repertorio da proporre, ma abbiamo anche avviato un crowdfunding per poter finanziare la trasferta impegnativa». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - La performance della Marching Band di Triuggio per l'Indipendence Day a Philadelphia

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