Una marching band italiana composta da 60 musicisti di Triuggio ha partecipato alla parata per il 250° anniversario dell’Independence Day a Philadelphia. È stata l’unica formazione italiana ad essere invitata all’evento, durante il quale ha eseguito brani musicali e coreografie. La band ha sfilato lungo le strade della città, rappresentando l’Italia in questa celebrazione storica.

I 60 musicisti brianzoli hanno portato la loro musica e le coreografie: erano l'unica marching band italiana invitata alla tradizionale parata Era partita dalla Brianza per rappresentare lâ??Italia alla parata per il 250esimo anniversario dellâ??Indipendenza Americana, la Triuggio Marching Show Band da un anno preparava il repertorio da proporre il 4 luglio in occasione della grande celebrazione. Il caldo torrido ha infranto il sogno della parata, ma non il sogno americano dellâ??unica Marching Show Band invitata alla grande festa Usa.Domenica mattina lâ??esibizione di fronte allâ??Indipendence Hall a Philadelphia, luogo in cui, il 4 luglio del 1776, venne firmata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Le coreografie della Marching Band di Triuggio a Philadelphia per i 250 anni dell'Independence Day

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