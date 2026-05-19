La Marching show band sbarca in piazza con le scuole

Nel centro della città, piazza San Paolo ha ospitato un evento musicale organizzato dalle scuole locali. Circa 70 studenti delle classi prima, seconda e terza media della scuola Walter Bonatti hanno partecipato a un’esibizione della Marching show band scolastica. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha applaudito più volte durante la manifestazione. L’evento ha visto la partecipazione di studenti di diverse età e ha portato musica e movimento al centro della piazza.

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Piazza San Paolo abitata da musica e movimento che ha raccolto centinaia di applausi. Nei giorni scorsi circa 70 ragazzi di prima, seconda e terza media C della scuola Walter Bonatti hanno intrattenuto il pubblico monzese con un’esibizione della Marching show band scolastica. Si tratta di un progetto unico nazionale di musica d’insieme da parata, avviato ormai 20 anni fa da Felice Cattaneo, alla scuola elementare Anzani, Masih e in seguito allargato alla media Bonatti (Ic Correggio), le scuole di Cederna. La particolarità di questa discipllina è di coniugare la musica da corpo bandistico in contemporanea a semplici passi di danza, favorendo concentrazione, coordinazione, visione d’insieme e quindi lavoro di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Marching show band sbarca in piazza con le scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Le ‘Marching Band‘ di Puccini. Tradizione popolare del MaestroPortare la musica in mezzo alla gente, proprio come voleva il grande maestro lucchese. Alessandro Bergonzoni sbarca al teatro Bonci con lo show "Arrivano i Dunque"Dal 14 al 17 maggio al Teatro Bonci si recupera lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni in programma nel mese di novembre e posticipato: “Arrivano i... La Marching show band sbarca in piazza con le scuolePiazza San Paolo abitata da musica e movimento che ha raccolto centinaia di applausi. Nei giorni scorsi circa 70 ... ilgiorno.it Una Marching Show Band speciale. La Anzani dà spettacolo da 20 anniLa Marching show band dell’Istituto comprensivo Correggio compie 20 anni, nata da una proposta di Felice Cattaneo nel 2005. Senza audizioni, tutti i ragazzi sono coinvolti e contribuiscono alla ... ilgiorno.it