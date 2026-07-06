Solo il 30% dei giovani italiani si fida dell’Unione Europea, contro il 15% degli over 50. La maggior parte degli intervistati tra i 18 e i 24 anni considera l’UE distante e poco vicina alle esigenze quotidiane. La percezione di essere ai margini si riflette anche nel basso livello di conoscenza delle istituzioni europee e nelle critiche sulla gestione di crisi e politiche economiche. La fiducia diminuisce con l’età e la percezione di distanza dalle istituzioni.

Il rapporto degli italiani con l’Unione Europea (l’UE) non è mai stato molto facile. Per ragioni diverse. Una su tutte: la percezione e la sensazione di essere ai margini. Ai confini. Non solo per ragioni geografiche, ma, soprattutto, “geopolitiche”. Perché si sentono (ci sentiamo) sotto-valutati. Poco rilevanti, nelle scelte dell’“Unione” che, tanto “unita” non è mai apparsa. Perché gli interessi degli Stati nazionali hanno sempre superato quelli dell’Unione. Anche (anzi, soprattutto) dopo la “caduta del muro”, quando l’Unione si è allargata. E ha smesso di funzionare da sistema di inter-mediazione. E di mediazione. Fra i blocchi geo-politici “storici”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La perdita di fiducia nell’Europa. Solo i giovani credono nell’Unione

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La generazione che ha smesso di credere nel domani

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