Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il 16,3% della popolazione europea è a rischio povertà. Si tratta di più di 70 milioni di persone, una cifra sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione precedente. L’Italia fa peggio della media europea, con il 18,6% degli abitanti a rischio povertà. Soltanto altri sette Stati membri hanno un tasso maggiore. Cosa significa essere a rischio di povertà Italia sopra la media europea per rischio povertà Quali sono i Paesi che fanno peggio dell'Italia Cosa significa essere a rischio di povertà Il tasso di popolazione a rischio di povertà, che è la statistica che l’ultimo report di Eurostat misura, mostra quale percentuale della popolazione di un Paese ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano (non medio) nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Povertà nell'Ue, in Italia a rischio il 18,6% della popolazione: in Europa solo altri 7 Paesi stanno peggio

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Allarme povertà in Italia. Sempre più persone in difficoltà

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