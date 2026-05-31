La Roma torna nell’Europa dei grandi parla l’ex Vucinic | Stagione altalenante ma conta solo il traguardo
La Roma ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, superando le difficoltà di una stagione altalenante. La squadra ha ottenuto il passaggio dopo aver concluso il campionato con risultati sufficienti per entrare tra le prime quattro. Un ex giocatore ha commentato che, nonostante le oscillazioni, conta solo il traguardo raggiunto. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e apprezzamenti da parte di alcuni ex calciatori.
La Roma si mette alle spalle le curve pericolose del campionato e timbra il biglietto per la prossima Champions League, scatenando l’entusiasmo della piazza e raccogliendo il plauso dei grandi ex. Tra questi c’è Mirko Vucinic, indimenticato attaccante del ciclo spallettiano e attuale commissario tecnico della nazionale del Montenegro, che ha analizzato il percorso dei giallorossi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il traguardo europeo cancella i passaggi a vuoto di un’annata complessa, restituendo al club la vetrina calcistica più prestigiosa e la stabilità economica necessaria per programmare il futuro. L’analisi dell’ex talento montenegrino non nasconde le difficoltà incontrate dalla squadra durante i mesi invernali, ma mette in evidenza la concretezza del risultato finale ottenuto a ridosso del traguardo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La Roma torna in Champions dopo 7 anni Dybala show e capolavoro finale.
Notizie e thread social correlati
La notte magica della Roma: Gasperini abbatte il tabù e riporta il club nell’Europa dei grandiL’allenatore della Roma ha ufficialmente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League dopo la partita disputata allo stadio Bentegodi...
Spezia, cattivissimo me. Dieci rossi, solo il Real Saragozza fa peggio nell'Europa che contaNell’ultima partita, la squadra ha perso 3-1 contro la Carrarese, con tre espulsioni durante l’incontro.
Temi più discussi: L'Inter torna all'assalto per due giocatori Roma: il pallino di Chivu e la Juve nell'ombra; La Roma torna in Champions: brivido Malen, El Sha in lacrime; Roma, nuovo assalto a Zirkzee: Gasp sogna la coppia tutta oranje con Malen; Sito Istituzionale | Torna Il Cinema in Piazza.
#SerieA: Roma e Como volano in #Champions, fuori clamorosamente Milan e #Juventus. I rossoneri crollano col Cagliari, mentre il Como di Fabregas travolge la #Cremonese che retrocede in B. Il Lecce si salva, la Roma vince a Verona e torna nell’Europa c x.com
Torna Cinema in Piazza, la rassegna che animerà l’estate romana dal 28 maggio al 12 luglio 2026. Promossa e organizzata dalla Fondazione Piccolo America, la manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, è stata presentata nell’Aula Studio facebook
Roma torna nella Serie A di basket: Nelson e Doncic comprano il titolo da Cremona. Ora puntano alla NBA EuropeIl grande basket torna a Roma e lo fa al massimo livello, con un nuovo club che si candida ufficialmente all'Nba Europe in programma nel 2027. msn.com
Serie A: apre Malen chiude El Shaarawy, la Roma passa a Verona e torna in ChampionsLa Roma spezza un digiuno lungo sette anni e vola nell'Europa che conta. ansa.it