La Roma torna nell’Europa dei grandi parla l’ex Vucinic | Stagione altalenante ma conta solo il traguardo

Notizia in breve

La Roma ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, superando le difficoltà di una stagione altalenante. La squadra ha ottenuto il passaggio dopo aver concluso il campionato con risultati sufficienti per entrare tra le prime quattro. Un ex giocatore ha commentato che, nonostante le oscillazioni, conta solo il traguardo raggiunto. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e apprezzamenti da parte di alcuni ex calciatori.