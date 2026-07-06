La pazienza ha un sapore antico Perché la kombucha è la bevanda del momento?

La kombucha sta vivendo un momento di popolarità crescente, diventando una bevanda molto apprezzata negli ultimi anni. La sua diffusione si lega a un interesse sempre maggiore per i cibi fermentati e i benefici legati al microbiota intestinale. La bevanda ha origini antiche, risalenti alla dinastia Han, e viene spesso associata a pratiche di salute e benessere. La sua preparazione richiede tempi di fermentazione che favoriscono un ritmo più lento, rispecchiando un bisogno diffuso di ritrovare modalità di vita più calme.

Articolo. Dalla dinastia Han al microbiota, viaggio bio-psicologico dietro il successo dei cibi fermentati. Alla scoperta del “tè dell’immortalità” tra scienza, falsi miti e il nostro bisogno di ritmi lenti L a prima volta che ho preparato una kombucha non ero in Italia. Ero a Shanghai. Ricordo i grandi vasi di vetro allineati, l’odore pungente, quasi acetico, che saturava la stanza e la cura rituale, “monastica”, con cui ci venivano spiegati i passaggi. In Asia era la normalità, oggi, a distanza di tempo, quella strana bevanda fermentata sta conquistando anche i nostri scaffali, i di Instagram e i menu dei locali di tendenza, proposta come l’alternativa colta alle bibite zuccherate o come il panacea di ogni malessere intestinale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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