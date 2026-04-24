Un Milan-Juve dal sapore antico ma orfano di veri mattatori
Un match tra Milan e Juventus si prepara a rivivere i fasti di un tempo, anche se senza le grandi star di un tempo. Intanto, in piazza Duomo si segnalano raduni di tifosi, ma non si tratta di manifestazioni politiche: si tratta di festeggiamenti per lo scudetto anticipato dell'Inter. La partita e l’atmosfera si intrecciano in un clima di attesa, con i supporter pronti a vivere un momento di festa.
Potrebbe essere la volta buona. Previsti raduni in piazza Duomo, nessuna manifestazione politica ma festa interista per lo scudetto anticipato. Dipende dalla Juventus, pensate un po' certi scherzi del football, dipende dalla Cremonese, altra piccola storia di provincia, insomma l'Inter deve attendere la grazia ricevuta dai risultati, negativi, delle due che la seguono in classifica, staccate di molti tornanti. Stasera al Maradona solite preghiere per i campioni d'Italia contro le ultime speranze della Cremonese di restare in A, De Laurentiis ha idee chiare sul futuro, l'accesso alla champions league è garantita, il presidente dovrà decidere a chi consegnare la ditta per il futuro europeo, al di là degli impegni contrattuali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cuando MILAN y JUVENTUS se JUGARON el SCUDETTO en SAN SIRO
Notizie correlate
Alma, partita dal sapore anticoSfida appassionante che evoca stagioni antiche quella di oggi pomeriggio al comunale "Mario Stefanelli" di Pergola tra Pergolese e Alma Fano che si...
Fiorentina-Inter, notte dal sapore antico: orgoglio e zero distrazioni, Vanoli l’ha preparata cosìFirenze, 22 marzo 2026 – Sembra quasi che qualcuno abbia deciso di accendere la macchina del tempo.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Milan-Juve si gioca tutta la settimana… su Juventus Play!; Milan sostenibile, la Juve ancora no: la sfida dei bilanci; Milan e Juventus sempre più vicine alla Champions: domenica sfida a San Siro; Milan e Juve di fronte sulla via che conduce alla Champions.
Milan-Juventus, quanti intrecci sul mercato: da Lewandowski e Vlahovic a Kolo Muani, Goretzka e Cambiaso, tutti i casiMilan, Allegri sfida Spalletti anche sul mercato: tutti gli intrecci in vista della prossima estate. msn.com
Serie A, dove vedere in TV Milan-JuventusLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV l'importantissimo match in chiave qualificazione Champions contro il Milan, in programma ... tuttojuve.com
Sozza della sezione di Milano designato come arbitro #MilanJuve Abisso & Maresca al #var #Milan #juventus #SerieA - facebook.com facebook
#Ancelotti, #Kakà e #Gullit nella Hall of Fame 2026: la premiazione pre #MilanJuve x.com