La nuova antenna | il Comune concede l’area agli ex Macelli

Notizia in breve

Il Comune ha concesso un'area agli ex Macelli per l’installazione di una nuova antenna. L’accordo prevede un canone annuo di dodicimila euro, per nove anni. Sono previsti pagamenti aggiuntivi di duemila euro per ogni operatore di telefonia mobile e mille euro per ogni operatore WimaxWifi ospitato sull’antenna. La somma complessiva sarà aggiornata in base al numero di operatori coinvolti.