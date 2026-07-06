La nuova antenna | il Comune concede l’area agli ex Macelli
Il Comune ha concesso un'area agli ex Macelli per l’installazione di una nuova antenna. L’accordo prevede un canone annuo di dodicimila euro, per nove anni. Sono previsti pagamenti aggiuntivi di duemila euro per ogni operatore di telefonia mobile e mille euro per ogni operatore WimaxWifi ospitato sull’antenna. La somma complessiva sarà aggiornata in base al numero di operatori coinvolti.
Sarzana, 6 luglio 2026 – Un incasso di dodicimila euro annui per nove anni, maggiorati di duemila euro per ogni operatore della telefonia mobile ospitato e di altri mille per ogni operatore WimaxWifi. Tanto entrerà nelle casse del Comune di Sarzana grazie alla locazione di una porzione di terreno di proprietà dell’ente situato all’interno dell’area dell’ex Macello pubblico. Con la determina dirigenziale del 23 giugno scorso, pubblicata però soltanto in questi giorni, l’amministrazione ha approvato lo schema contrattuale. Si tratta di una porzione di terreno di circa 49 metri quadrati lungo in via Pecorina: qua verrà installata una stazione radiobase per la telefonia, da parte di Saim srl per conto della società Iliad Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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