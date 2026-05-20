Sul parcheggio agli ex Macelli i cartelli smentiscono il sindaco

Nel centro storico, i cartelli relativi al parcheggio degli ex Macelli contraddicono le dichiarazioni del sindaco, creando confusione tra i cittadini. La differenza tra quanto affermato dall’amministrazione e quanto si può leggere sui segnali stradali rende difficile comprendere le regole vigenti. La questione riguarda principalmente le modalità di accesso e le aree di sosta, ma i cartelli sembrano indicare indicazioni diverse rispetto alle comunicazioni ufficiali. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra residenti e commercianti della zona.

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“Le bugie hanno le gambe corte e il naso del sindaco – lo diciamo naturalmente con rispetto, ma anche con determinazione – è lungo come quello di Pinocchio: non solo nell’area degli ex Macelli, che il primo cittadino vuole trasformare a pagamento, parcheggiano ogni giorno (per adesso ancora gratuitamente) più di cento auto. Ma soprattutto – afferma il consigliere di opposizione Daniele Bianucci –, al contrario di quanto afferma oggi Pardini, in quella zona si può posteggiare. E lo dimostrano i cartelli che proprio l’Amministrazione comunale ha messo lì: di divieto di sosta per due giorni al mese, quelli dello spazzamento bisettimanale delle strade; segno evidente che per gli altri 28 giorni del mese, le auto possono giustamente sostare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sul parcheggio agli ex Macelli i cartelli smentiscono il sindaco“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Il sindaco Daviddi promette cantieri, ma i documenti lo smentiscono" Inchiesta Covid: esperti smentiscono il racconto di Conte sul lockdown? Domande chiave Chi ha preso la decisione del lockdown in quella riunione segreta? Perché il governo ignorava i dati dettagliati inviati dalla Cina?... Parcheggio ai Macelli, Bianucci: Nell’area che verrà messa a pagamento si può parcheggiare: lo dicono i cartelliIl consigliere di opposizione: Le bugie hanno le gambe corte e il naso del sindaco. Sul tema dette cose non vere ... luccaindiretta.it Il parcheggio ai Macelli diventa a pagamento, insorge l’opposizioneAlfarano: Giunta Pardini continua a mettere le mani in tasca ai lucchesi. Bianucci: Città solo a misura di turisti in grado di spendere ... luccaindiretta.it