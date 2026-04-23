A Firenze, si accendono nuove tensioni tra la Soprintendenza e il Comune riguardo all’installazione di un’antenna bianca che oscura il Duomo. La discussione si aggiunge alle recenti polemiche sulla presenza di un precedente elemento nero nel centro storico. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, con un acceso botta e risposta sui dettagli e le implicazioni dell’intervento.

Firenze, 23 aprile 2026 – Dopo il Cubo nero, a Firenze esplode un’altra polemica sul panorama del centro. Questa volta a causare la bufera è il ripetitore del segnale telefonico posizionato sul tetto di un edificio in viale Belfiore. L’antenna, un grosso cilindro di colore bianco, sarebbe più larga delle altre e oscura in parte la vista della Cupola del Duomo e di quella della basilica di San Lorenzo. La soprintendente Ranaldi: “Dimensioni esagerate, l’autorizzazione è stata rilasciata”. “Effettivamente le dimensioni” del ripetitore "sono esagerate ", ma "l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata. E quindi adesso non è semplice", ha commentato Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze interpellata oggi a margine di un evento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna bianca oscura il Duomo: nuova polemica a Firenze, botta e risposta tra Soprintendenza e Comune

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