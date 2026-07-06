Oltre 750 persone hanno riempito la struttura per assistere alla serata dedicata alle Rane Rosse. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi atleti e appassionati, con tutti i posti occupati e un’ovazione finale. La serata ha celebrato il mondo del nuoto, con momenti di grande entusiasmo e coinvolgimento tra il pubblico e i partecipanti.

Il colpo d’occhio è quello delle grandi occasioni: oltre 750 persone, posti esauriti e una lunghissima standing ovation per chi, ogni giorno, vive il nuoto con passione, sacrificio e talento. Il Country Gran Galà In Sport Rane Rosse ha trasformato la tensostruttura di Carate in una festa dello sport, portando sul palco il meglio del movimento natatorio brianzolo e celebrando una realtà che, da 45 anni, è un punto di riferimento a livello nazionale. A fare gli onori di casa il sindaco Luca Veggian, mentre la conduzione di Luca Rasi ha accompagnato una serata scandita da premiazioni, filmati e testimonianze. Protagoniste assolute le vimercatesi Rane Rosse, fiore all’occhiello del Gruppo In Sport, la società italiana con il maggior numero di agonisti tesserati alla Federazione italiana nuoto: ben 614. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La notte d’oro delle Rane Rosse. Stelle del nuoto in passerella

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