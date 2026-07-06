La notte d’oro delle Rane Rosse Stelle del nuoto in passerella
Oltre 750 persone hanno riempito la struttura per assistere alla serata dedicata alle Rane Rosse. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi atleti e appassionati, con tutti i posti occupati e un’ovazione finale. La serata ha celebrato il mondo del nuoto, con momenti di grande entusiasmo e coinvolgimento tra il pubblico e i partecipanti.
Il colpo d’occhio è quello delle grandi occasioni: oltre 750 persone, posti esauriti e una lunghissima standing ovation per chi, ogni giorno, vive il nuoto con passione, sacrificio e talento. Il Country Gran Galà In Sport Rane Rosse ha trasformato la tensostruttura di Carate in una festa dello sport, portando sul palco il meglio del movimento natatorio brianzolo e celebrando una realtà che, da 45 anni, è un punto di riferimento a livello nazionale. A fare gli onori di casa il sindaco Luca Veggian, mentre la conduzione di Luca Rasi ha accompagnato una serata scandita da premiazioni, filmati e testimonianze. Protagoniste assolute le vimercatesi Rane Rosse, fiore all’occhiello del Gruppo In Sport, la società italiana con il maggior numero di agonisti tesserati alla Federazione italiana nuoto: ben 614. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Blood Oranges | Charles Dance, Sheryl Lee | ROMANCE | Full Movie in English
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