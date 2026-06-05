Una squadra ha vinto il suo quinto campionato consecutivo, confermando la supremazia nel settore del salvamento acquatico. La vittoria segna un record di successi consecutivi e rafforza la posizione dominante nel panorama nazionale. La formazione ha ottenuto il titolo senza interruzioni, consolidando la propria presenza e continuando a scrivere pagine di storia nel settore. La vittoria è stata ufficializzata attraverso le competizioni ufficiali, senza che siano stati registrati sconfitte o sconfitte di rilievo.

Una dinastia d’oro che non conosce rivali e che continua a scrivere la storia del lifesaving italiano. In Sport Rane Rosse si conferma sul tetto d’Italia conquistando lo scudetto in Salvamento 2025-26 ai campionati assoluti primaverili di Riccione: per la corazzata vimercatese è il quinto titolo consecutivo, il quindicesimo di una storia sportiva leggendaria che certifica un dominio ormai assoluto. A tracciare la strada verso il trionfo è stata, ancora una volta, la prova di forza in piscina, dove il team ha letteralmente sbaragliato la concorrenza dominando la classifica generale con ben 1.147,25 punti. Più strategica e complessa si è rivelata la sfida nelle acque aperte del mare, dove i brianzoli hanno comunque difeso con i denti un ottimo terzo posto alle spalle di Amici Nuoto Riva e Sportiva Sturla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La dinastia delle Rane Rosse. Quinto scudetto consecutivo

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