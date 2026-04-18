Assoluti di nuoto | Pilato e Cerasuolo super rane Curtis fa poker Paltrinieri infinito

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima giornata dei campionati di nuoto a Riccione, i nuotatori italiani di punta sono tornati a brillare in diverse specialità. Pilato e Cerasuolo si sono distinti tra le rane, mentre Curtis ha conquistato quattro medaglie e Paltrinieri ha confermato la sua lunga presenza in vasca. Nei 400, Quadarella ha offerto una prestazione straordinaria e Barbotti ha ricevuto applausi dal pubblico.

Le super rane di Benny Pilato e Simone Cerasuolo, il tris di Simona Quadarella, il poker di Sara Curtis, la conferma di Barbotti: è stato un gran finale dei Primaverili a Riccione. Alle selezioni primaverili per gli Europei di Parigi, Benedetta Pilato si qualifica nei 50 rana, gara in cui da cinque Mondiali sale sul podio. Ed era da Singapore che la ventunenne tarantina non gioiva come stasera a Riccione: la portacolori dell'Aniene, che da questa stagione si allena a Roma con Mirko Nozzolillo, vince il duello con Anita Bottazzo: tra le due azzurre ci sono appena sette centesimi di differenza a vantaggio della pugliese, già primatista mondiale ed autrice del terzo ranking stagionale in 30"13.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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