Assoluti di nuoto | Pilato e Cerasuolo super rane Curtis fa poker Paltrinieri infinito

Nell'ultima giornata dei campionati di nuoto a Riccione, i nuotatori italiani di punta sono tornati a brillare in diverse specialità. Pilato e Cerasuolo si sono distinti tra le rane, mentre Curtis ha conquistato quattro medaglie e Paltrinieri ha confermato la sua lunga presenza in vasca. Nei 400, Quadarella ha offerto una prestazione straordinaria e Barbotti ha ricevuto applausi dal pubblico.

Le super rane di Benny Pilato e Simone Cerasuolo, il tris di Simona Quadarella, il poker di Sara Curtis, la conferma di Barbotti: è stato un gran finale dei Primaverili a Riccione. Alle selezioni primaverili per gli Europei di Parigi, Benedetta Pilato si qualifica nei 50 rana, gara in cui da cinque Mondiali sale sul podio. Ed era da Singapore che la ventunenne tarantina non gioiva come stasera a Riccione: la portacolori dell'Aniene, che da questa stagione si allena a Roma con Mirko Nozzolillo, vince il duello con Anita Bottazzo: tra le due azzurre ci sono appena sette centesimi di differenza a vantaggio della pugliese, già primatista mondiale ed autrice del terzo ranking stagionale in 30"13.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assoluti di nuoto: Pilato e Cerasuolo super rane. Curtis fa poker, Paltrinieri infinito Notizie correlate Riccione chiude col botto: Cerasuolo vola, Pilato si rilancia, Paltrinieri resiste e Curtis cala il pokerGli Assoluti primaverili di Riccione di chiudono con una giornata densissima di indicazioni per il nuoto azzurro. Simone Cerasuolo devastante nei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato si riscatta, Paltrinieri di carattere e Curtis da pokerSi chiude con un carico di spunti tecnici e conferme di alto profilo l’edizione 2026 degli Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione: toscana agli Europei 2026; Nuoto, Pilato agrodolce agli Assoluti di Riccione; Nuoto, Assoluti: Lamberti da record a Riccione, Pilato battuta da Angiolini; Assoluti Nuoto: Benedetta Pilato subito leader nei 100 rana, sorpresa Razzetti nei 50 farfalla. Assoluti di nuoto: Pilato e Cerasuolo super rane. Curtis fa poker, Paltrinieri infinitoAll'ultima giornata di Riccione protagonisti i big azzurri. Nei 400 Quadarella da urlo e Barbotti da applausi. Pass per gli Europei conquistati nei 50 rana da Pilato e Cerasuolo. Curtis, che sballo: v ... gazzetta.it Assoluti, è tornata Benedetta Pilato! Grande vittoria nei 50 rana e messaggio verso Parigi. Cerasuolo boomAssoluti, nei 50 rana riecco Benedetta Pilato: vince il titolo davanti a Bottazzo e manda segnali verso gli Europei. Cerasuolo da record stagionale nella finale maschile ... sport.virgilio.it Si chiudono col botto i Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Si chiudono con l'acuto del Campione del Mondo Simone Cerasuolo che nei 50 m Rana va a vincere il titolo italiano piazzando un 26.51 che diventa il miglior tempo al mondo della stagione e la s - facebook.com facebook ULTIM'ORA NUOTO L'azzurra ai campionati Assoluti di nuoto a Riccione che già le apparteneva abbassandolo da 24”41 a 24”29 #SkySport #Nuoto #SaraCurtis x.com