Ecofurgoni tre nuove postazioni dal 4 maggio | si rafforza il servizio a Firenze

A partire dal 4 maggio, a Firenze saranno operative tre nuove postazioni di Ecofurgone, introdotte nell’ambito di un intervento coordinato dal Comune di Firenze con la collaborazione di Plures Alia e dei Quartieri. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto a riorganizzare e potenziare il servizio, che coinvolge diverse zone della città. La novità riguarda l’implementazione di punti dedicati al servizio di Ecofurgoni, per migliorare la gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale.

Firenze, 30 aprile 2026 - Tre nuove postazioni di Ecofurgone entreranno in funzione a Firenze a partire dal 4 maggio, segnando il primo step di un progetto più ampio di riorganizzazione e rafforzamento del servizio promosso dal Comune di Firenze insieme a Plures Alia e ai Quartieri. Il progetto nasce da un’analisi puntuale dei livelli di utilizzo del servizio e ha l’obiettivo di migliorare la distribuzione degli ecofurgoni sul territorio, rafforzandone la presenza nelle aree a maggiore domanda e ottimizzando quelle già servite da soluzioni alternative. A regime, il servizio passerà da 16 a 23 postazioni complessive e da 2.628 a 3.300 ore di presenza annua, con un saldo complessivo positivo in termini di accessibilità e copertura nei diversi quartieri della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecofurgoni, tre nuove postazioni dal 4 maggio: si rafforza il servizio a Firenze Notizie correlate Leggi anche: Nuove stabilizzazioni al Policlinico: dal primo maggio in servizio 11 infermieri Tre nuove postazioni Dae: "Territorio sempre più cardioprotetto"Tre nuove postazioni DAE nell’ambito del progetto “Cerreto Guidi Cardio-Protetto”.