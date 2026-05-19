Legalità giornata speciale con Lucia Borsellino | I giovani sono la nostra sperava Papà credeva nella future generazioni

A Forlì si conclude la Settimana della Legalità con un evento dedicato alla memoria di una giudice uccisa dalla mafia. Durante l'incontro, una figlia ha parlato dell'importanza dei giovani, sottolineando che rappresentano la speranza per il futuro e che il padre credeva nelle nuove generazioni. La giornata, promossa dall’Assessorato alla Legalità, ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali, in un momento dedicato alla riflessione sulla legalità e sulla lotta contro le mafie.

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