Legalità giornata speciale con Lucia Borsellino | I giovani sono la nostra sperava Papà credeva nella future generazioni
A Forlì si conclude la Settimana della Legalità con un evento dedicato alla memoria di una giudice uccisa dalla mafia. Durante l'incontro, una figlia ha parlato dell'importanza dei giovani, sottolineando che rappresentano la speranza per il futuro e che il padre credeva nelle nuove generazioni. La giornata, promossa dall’Assessorato alla Legalità, ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali, in un momento dedicato alla riflessione sulla legalità e sulla lotta contro le mafie.
Forlì celebra la Settimana della Legalità, l’evento clou che chiude il percorso annuale promosso dall’Assessorato alla Legalità. Al Teatro Diego Fabbri si è svolta la proiezione pubblica del cortometraggio “La scelta giusta – Sulle tracce di Rocco Chinnici”, realizzato dagli studenti del Marconi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Giornata della Legalità a Fiorano Modenese
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Le parole di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino su LA STANZA DI AGNESE in scena al Teatro di Mirano giovedì 21 maggio alle 20.30 Lo spettacolo è inserito all'interno delle celebrazioni della Giornata della Legalità 2026 organizzate dal Comune di Mira facebook
Torna la Settimana della legalità, tra gli ospiti Lucia Borsellino: Ci porterà un messaggio di speranzaCon un serie di eventi, cortometraggi, spettacoli teatrali e performance musicali e opere, dal 18 al 23 maggio a Forlì torna la Settimana della legalità. Un programma che conclude l'Anno della legalit ... forlitoday.it
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