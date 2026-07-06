La Norvegia estromette il Brasile di Ancelotti dai Mondiali! Doppietta di un implacabile Haaland

La Norvegia ha eliminato il Brasile dai Mondiali di calcio grazie a una doppietta di Haaland. La partita si è giocata in un contesto che ricorda un episodio avvenuto a Marsiglia nel 1998, con l'eliminazione di una squadra brasiliana in circostanze simili. Haaland ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della Norvegia. La squadra sudamericana è uscita dal torneo dopo questa sconfitta.

La storia si ripete ai Mondiali di calcio, infatti era già accaduto a Francia 1998, per la precisione a Marsiglia il 23 giugno, con lo stesso risultato di 1-2: la Norvegia batte ancora il Brasile e lo estromette dalla Coppa del Mondo 2026 che si gioca tra USA, Canada e Messico, volando ai quarti di finale, dove troverà una tra Messico ed Inghilterra, che si affronteranno nella notte italiana. In passato la Norvegia aveva battuto anche in amichevole il Brasile, sconfitto per 4-2 nel 1997: dopo il match odierno resta l’unica Nazionale a non aver mai perso nella storia con i verdeoro. L’eroe di questa serata è, tanto per cambiare, Erling Haaland, decisivo con una doppietta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Highlights Brasile-Norvegia, la doppietta di Haaland stende Ancelotti: video gol e sintesi del matchHaaland ha segnato due gol nel match tra Brasile e Norvegia agli ottavi di finale dei Mondiali, disputato al MetLife Stadium di New York.

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