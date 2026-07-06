Haaland inarrestabile doppietta e Norvegia ai quarti | Brasile ko Ancelotti è fuori dai Mondiali

Haaland ha segnato due volte, portando la Norvegia ai quarti dei Mondiali 2026. Il Brasile è stato eliminato agli ottavi, dopo che Neymar aveva segnato un rigore al centesimo minuto. La partita si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha superato il Brasile. Ancelotti ha lasciato la competizione con la sua squadra eliminata.

La Norvegia è ai quarti dei Mondiali 2026, il Brasile è fuori già ottavi. Decisiva una doppietta di Haaland. Neymar segna su rigore al centesimo minuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Debut Double Erling Haaland Announces World Cup Arrival with Devastating Brace

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