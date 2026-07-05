L’allenatore della nazionale brasiliana ha dichiarato di non aver predisposto un piano specifico contro l’attaccante norvegese per la partita degli ottavi di finale del Mondiale. Ancelotti ha affermato che non esiste una strategia mirata a contrastare il giocatore in questione. La squadra brasiliana si prepara ad affrontare la Norvegia senza adottare misure particolari contro il singolo calciatore. Le dichiarazioni sono state rese note in risposta alle speculazioni circolate nelle ultime ore.

2026-07-05 16:36:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti insiste di non avere un “piano anti-Haaland” per quando la sua squadra affronterà la Norvegia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. La squadra di Ancelotti si affronterà in New Jersey più tardi oggi (21:00 ora del Regno Unito) con in palio un posto tra i quarti. Il Brasile non è stato esattamente convincente finora nella competizione, ma rimane imbattuto in quattro partite ed entra in competizione dopo una vittoria in extremis contro una tanto attesa squadra giapponese nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Justcalcio.com - Ancelotti: il Brasile non ha un piano “anti-Haaland” per la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali contro la Norvegia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Haaland ammette: la Norvegia ha una sfida difficile contro il Brasile.Haaland ha dichiarato che la Norvegia ha una sfida difficile contro il Brasile negli ottavi di finale.

Mondiali 2026, i risultati dei sedicesimi di finale con il tabellone degli ottavi aggiornato: Francia dominante, sarà Brasile-NorvegiaLe partite dei sedicesimi di finale ai Mondiali 2026 si sono concluse con la qualificazione di 16 squadre.

Temi più discussi: Ancelotti: Il Brasile non ha bisogno di stelle e non sono uno sciocco; Ancelotti sull'orlo del burrone ha ribaltato Brasile-Giappone: tutti gridavano al terrore e lui ha trovato la soluzione; Ancelotti spiega perché Neymar non ha giocato contro il Giappone: Avevo parlato con lui e...; Dove vedere le partite del Brasile ai Mondiali 2026: Seleçao impegnata negli ottavi con la Norvegia.

MONDIALI - Brasile, Ancelotti: Non sono un genio, ma so di non essere uno sciocco, solo un allenatore può darmi consigli ift.tt/CwoD6Vl x.com

Carlo Ancelotti ha conquistato il Brasile: imprese, cadute, passione e tattica. Perché tutti lo amano, nonostante i pregiudiziAi momenti difficili ha sempre risposto vincendo. A 67 anni vive il suo primo Mondiale, fedele agli insegnamenti di Sacchi e alla leggerezza di Liedholm ... corriere.it

O Ancelotti se fosse do automobilismo teria características pra ser líder de que equipe de F1? reddit

Ancelotti: Il Brasile non ha bisogno di stelle, ma di calciatori di alto livello che giochino per la squadraLe parole del ct del Brasile Carlo Ancelotti prima dell'ottavo di finale dei Mondiali contro la Norvegia di Haaland. ilnapolista.it