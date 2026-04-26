Il sindaco di L’Aquila ha annunciato l’intenzione di realizzare nuove opere culturali dedicate ai martiri della libertà, collegando il ricordo dei caduti del 1943 con l’anno in cui la città sarà Capitale della Cultura. Questa iniziativa mira a integrare la memoria storica con eventi culturali, creando un collegamento tra passato e presente attraverso interventi che coinvolgono la comunità locale. La proposta è stata presentata pubblicamente dal primo cittadino in un incontro con i cittadini.

? Cosa sapere Il sindaco Pierluigi Biondi propone nuove opere culturali per i martiri di L'Aquila.. Il progetto integra la memoria dei caduti del 1943 con l'anno Capitale della Cultura.. Il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato un messaggio per il 25 aprile sottolineando come la ricorrenza della Liberazione debba rappresentare un punto d’unione per la comunità e non un pretesto per alimentare polemiche o ridursi a una semplice celebrazione formale. Il primo cittadino, che ricopre anche la carica di presidente dell’Anci Abruzzo, ha voluto ribadire che i valori della democrazia, della dignità umana, della libertà e del rifiuto di ogni forma di oppressione costituiscono le basi fondamentali della convivenza nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, oltre la memoria: il tributo ai martiri per la libertà

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